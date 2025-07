Carolina Dieckmmann e Gominho falam sobre suposta briga após morte de Preta Gil Artistas se pronunciam nas redes sociais e negam rumores de desentendimento depois de boatos tomarem conta da web Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/07/2025 - 12h22 (Atualizado em 25/07/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carolina Dieckmmann e Gominho rebateram boatos de que estariam brigados Reprodução/Instagram/@loracarola/@gominho

Após a morte de Preta Gil, no último domingo (20), começaram a circular nas redes sociais rumores de uma possível tensão entre Gominho e Carolina Dieckmmann, dois dos amigos mais próximos da cantora.

Nesta sexta-feira (25), dia do velório da artista, ambos se pronunciaram para esclarecer a situação e negar qualquer desentendimento.

Publicidade 1 / 20 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Velório de Preta Gil Amigos, familiares e fãs se despedem da cantora Preta Gil em velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A artista morreu no último domingo (20), vítima de câncer Victor Chapetta/Agnews

Gominho, que era extremamente próximo de Preta, foi cobrado por internautas por não ter feito uma homenagem pública à amiga. Em resposta, o humorista explicou que já havia celebrado a cantora em vida e preferiu se resguardar neste momento de dor.

Pouco depois, Carolina Dieckmmann publicou uma foto com a legenda: “Preta, você merece todas as homenagens”, o que levou alguns seguidores a interpretarem como uma possível indireta.

‌



Em uma declaração feita nas redes sociais, a atriz colocou um ponto final nos boatos: “Parem de ser doidos, gente... Preta só plantou amor. Vocês acham que eu e Gominho iríamos brigar??? É sério isso??? Ainda nem nos encontramos, mas já trocamos mensagens de amor. Estamos conectados na energia do sentimento mais lindo do mundo: irmandade.”

E completou: “Não existe nada nesse mundo capaz de me fazer brigar com ele. Nada!!! Façam uma oração, é disso que precisamos agora.”

‌



A resposta de Carolina veio após Gominho participar do Mais Você, exibido também nesta manhã, onde lamentou os boatos: “Estou sentindo dor há muito tempo. Preciso reorganizar a minha vida. Ninguém me expulsou de lugar nenhum. Disseram que eu briguei com a Carol... Nada disso.”

Para reforçar que está tudo bem entre eles, a atriz ainda compartilhou o vídeo do amigo e escreveu: “Te amo.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.