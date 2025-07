Torcida mostra em todo jogo do Santos que perdeu de vez o respeito por Neymar Jogador é alvo de vaia, piada e até máscaras com o rosto da ex-namorada em jogos pelo Brasil Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 26/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/07/2025 - 02h00 ) twitter

No retorno de Neymar ao Brasil, o trono virou meme JOTA ERRE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO — 16.07.2025

Nem o torcedor do próprio Santos — clube onde Neymar foi revelado — está mais com paciência para o camisa 10. Em cada jogo, fica mais claro: a torcida brasileira perdeu de vez o respeito por Neymar. E, de quebra, ainda usa o nome de Bruna Marquezine para cutucar o ex da atriz… 👀

Nesta semana, a provocação veio de Pernambuco: torcedores do Sport — sim, o lanterna do Brasileirão, que ainda não venceu ninguém — prepararam máscaras de Bruna Marquezine só para tirar onda com Neymar no confronto contra o Santos.

A intenção? Provocar no jogo que acontece neste sábado à noite o craque que não aceita críticas e vive em pé de guerra com quem aparece pela frente.

Recentemente, Neymar discutiu com torcedores do CRB, do Mirassol e, pasmem, até com um torcedor do próprio Santos. A impressão é que ele já não segura mais nem a fama, nem a marra. Enquanto isso, a torcida se diverte e faz piada — seja com cartaz, vaia ou máscara de ex-namorada.

‌



Se Neymar esperava ser recebido como rei na volta ao Brasil, parece que o trono virou meme… 👑

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.