Gato Preto revela que Bia Miranda foi a mulher que mais amou: ‘Encontrei uma doidinha igual eu’ Influenciador relembrou momentos com a ex e confessou que ainda tem sentimentos por ela Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/07/2025 - 16h55 (Atualizado em 24/07/2025 - 16h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Gato Preto compartilha nas redes sociais que Bia Miranda foi a mulher que mais amou.

Ele admite ainda ter sentimentos por ela, guardados em seu coração.

O relacionamento foi intenso e repleto de emoções, mas cheio de amor verdadeiro.

Gato Preto expressa carinho e respeito ao ver Bia seguindo sua vida, refletindo sobre a história que viveram juntos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gato Preto afirmou que ainda sente algo por Bia Miranda Reprodução/Instagram/@biamiranda.real

🔥 O amor pode até ter acabado, mas a saudade ficou! Gato Preto abriu o coração nas redes sociais ao ser questionado se Bia Miranda foi a mulher que ele mais amou na vida. A resposta? Direta, sincera e com um toque de nostalgia!

O influenciador disse que, com a ex-A Fazenda 14, viveu todas as emoções possíveis e que, mesmo separados, eles estão em paz um com o outro.

Gato Preto, inclusive, entregou que ainda sente algo por ela: “Ainda tem sentimento da minha parte. Não vou mentir. Tá guardado aqui em uma caixinha do meu coração, mas tá leve. Não machuca mais como no começo.”

Segundo ele, o relacionamento com Bia foi intenso — da paixão à confusão — mas muito verdadeiro: “Foi um ano com uma pessoa que eu passava 24h grudado, tudo fizemos juntos. Muitas brigas, mas também muito amor e loucura. Nós dois gostávamos disso.”

‌



Mesmo com o fim do romance, o influenciador demonstrou carinho e respeito ao ver a ex seguindo a vida: “Hoje, eu aceito ver ela vivendo, ela é f**a. Ela vai viver e o Preto também. E a gente falava sobre isso.”

Ele finalizou com uma frase que virou poesia nas redes: “Encontrei uma doidinha igual eu. Por isso, amei com força.” 💔

‌



Agora a dúvida que fica é: será que esse encontro ainda vai render um retorno? 🤔

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.