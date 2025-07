Bia Miranda rebate pedido de perdão da mãe e expõe acusação chocante Após apelo emocionado de Jenny Miranda por reconciliação, influenciadora diz que não quer aproximação Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h00 ) twitter

Bia Miranda rebateu Jenny Miranda nas redes sociais Reprodução/Instagram/@biamiranda/@jennybritomiranda

A tentativa de reconciliação entre Jenny Miranda e Bia Miranda parece ter chegado ao fim — e de forma chocante.

Após a ex-participante de A Fazenda 15 fazer um apelo emocionado durante um podcast na última terça-feira (22), pedindo perdão à filha e dizendo que queria retomar o contato com os netos, Bia respondeu nas redes sociais com uma revelação fortíssima.

Em um comentário publicado no perfil do Instagram @Disseram, a influenciadora relembrou uma suposta acusação feita pela própria mãe no passado, de que Bia teria tido relações com o padrasto.

“Ué, não era eu que tinha t******o com meu padrasto? Você não me acusou disso? Sendo que eu tinha 12 anos. Como eu iria fazer um bagulho desse?”, escreveu a influenciadora.

‌



Apesar de afirmar que já perdoou Jenny, Bia deixou claro que não deseja retomar o contato com a mãe: “Sempre falei, o perdão tá aí e já foi perdoada, e não preciso te falar isso, Deus já sabe. Mas aproximação eu não quero.”

A resposta veio poucas horas após Jenny Miranda aparecer chorando no Link Podcast, fazendo um apelo para se reaproximar da filha:

‌



“Se eu te fiz algo, te repreendi, te machuquei de alguma forma que eu inconscientemente… não sou perfeita e não vi, te peço perdão. Se algum dia eu te magoei, te machuquei e você não quer falar, eu gostaria que você entrasse em contato comigo e falasse”, declarou.

Durante o desabafo, a mãe de Bia Miranda deixou claro que seu apelo era para a filha verdadeira, e não para a personagem pública:

‌



“Eu não vou te chamar de Bia, porque Bia Miranda é um personagem. Eu vou te chamar de Anna Beatryz, que é a minha filha, quem eu gerei. Anna Beatryz, olhe para dentro de si, das suas raízes, de onde você veio, como você foi criada, com todo amor e carinho. Só eu e Deus sabemos, e as pessoas que conviveram com a gente.”

Para afastar qualquer especulação de interesse financeiro ou midiático, Jenny ainda afirmou:

“Eu quero ter você na minha vida. Esquece o passado, passou… Eu quero os meus netos na minha vida, quero poder te ajudar. Eu não quero seu dinheiro, não preciso da sua fama, eu preciso de vocês.”

