Gato Preto abre o jogo sobre Bia Miranda não cuidar da filha: ‘Tá na fase de solteira’ Influenciador comentou a ausência da ex nos cuidados com Maysha e contou quando pretende ver a menina Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 16/07/2025 - 10h51 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gato Preto fala da ausência de Bia Miranda com a filha Reprodução/Instagram/@gatopreto/@reservadabiamiranda

O influenciador Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto, não mediu palavras e resolveu abrir o jogo sobre a relação com Bia Miranda, mãe da filha dele. E já avisamos: teve alfinetada de todos os lados! 💥

Tudo começou quando um seguidor resolveu perguntar o que ele achava do fato de Bia não estar cuidando da filha do casal. A resposta? Direta e afiada:

“Eu só tô observando. Cada um faz o que acha que tem que fazer, que acha que é certo. Ela tá na fase de solteira, deixa ela curtir. Eu sei que tem pessoas em volta que tá cuidando da nossa filha, tem pessoas boas que tá levando no médico, tá dando uma atenção. O que a outra faz ou deixa de fazer, já era”, afirmou ele.

Mas ele não parou por aí! Continuou o desabafo e mostrou que está só de olho:

‌



“Agora, a partir do momento que começar a atingir a nossa filha, aí já é outra caminhada, porque ela tem um pai. Eu por enquanto não vou lá ver, tá suave, vou esperar o tempo, tomar as vacinas. Agora o que ela faz de solteira, isso não importa para ninguém. Vocês têm que focar na vida de vocês um pouco também. É errado, é errado. Cada um faz aquilo que acha certo.“

E o babado não acabou aí! Gato Preto também foi perguntado sobre quando pretende ver os filhos Maysha e Rael, e acabou soltando outra bomba: foi bloqueado pela Nicolly Rodrigues, mãe do menino e com quem havia se reaproximado.

‌



Sobre a filha com Bia, ele contou que está esperando a pequena tomar as vacinas para então viajar e passar os fins de semana com ela.

E para colocar mais fogo na lenha: uma seguidora acusou Nicolly Rodrigues de estar imitando Bia Miranda. E a resposta chamou atenção: “A última coisa que quero é imitar alguém que nem mãe sabe ser.”

‌



A web não deixou barato e foi cobrar uma posição da Bia Miranda, que respondeu: “A questão agora é entre eu e ela”, e completou: “Esse tipo de situação não se resolve nas redes sociais.”

A gente segue acompanhando esse barraco em capítulos... 🔥

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.