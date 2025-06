Bia Miranda anuncia novo término com Gato Preto e dispara: ‘Mandei ele sumir da minha vida’ Influenciadora contou que tem dependência emocional e disse que, dessa vez, não tem volta Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 11/06/2025 - 10h15 ) twitter

Gato Preto abriu o jogo sobre brigas com Bia Miranda Reprodução/Instagram/@biamirandaoriginal

E o clima pesou, hein? A influenciadora Bia Miranda pegou todo mundo de surpresa ao anunciar nos stories do Instagram, na última terça-feira (10), o fim definitivo de seu relacionamento com Samuel Sant’Anna, o Gato Preto. Os dois são pais da pequena Maysha, que tem apenas um mês de vida.

Segundo Bia, dessa vez não tem volta. A vice-campeã de A Fazenda 14 abriu o coração e desabafou sobre a relação intensa (e turbulenta) que vivia com o rapaz.

“Gente, me dói muito. Eu tenho dependência emocional, ele também tem. Todos nossos términos são assim, muito doído. Sempre que ele voltava, eu perdoava e ficava tudo bem. Aí ele veio aqui agora e falou ‘vamos embora comigo’. Ele tentou, só que dessa vez eu não quis. Tá doendo, já chorei tanto, gritei tanto”, contou ela, visivelmente abalada.

O motivo do rompimento? Mais um desentendimento pesado. Bia desabafou que está esgotada com os ciclos de idas e vindas do casal.

‌



“Eu não consigo mais, é um bagulho que dói. Eu tô cansada, vocês também estão. Eu tô cansada, não consigo sair um dia em paz. Quando a gente sai, acontece isso. Eu mandei ele embora, mandei ele sumir da minha vida para sempre. (...) Estou esgotada disso”, disparou.

Vixi! Será que agora é para valer mesmo ou vem reconciliação por aí? 👀

