Taylor Swift consegue ordem de restrição contra suposto perseguidor que dizia ter um filho com ela Brian Jason Wagner teria viajado inúmeras vezes para a casa da cantora e afirmado que os dois estavam em um relacionamento Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 10/06/2025 - 11h47 (Atualizado em 10/06/2025 - 12h03 )

Taylor Swift conseguiu uma ordem de restrição contra suposto perseguidor Reprodução/Instagram/@taylorswift

A cantora Taylor Swift obteve uma ordem de restrição temporária contra um suposto perseguidor que teria visitado sua casa e afirmado ter um filho com ela. 😱

Brian Jason Wagner, de 45 anos, do Colorado, teria viajado inúmeras vezes para a casa da artista, em Los Angeles, entre julho de 2024 e maio deste ano.

Segundo informações do The Guardian, Taylor disse em um processo judicial que, em todas essas visitas, “fui informada de que o Sr. Wagner fez várias declarações sobre morar na minha propriedade (não é verdade), estar em um relacionamento comigo (não é verdade), acreditar que eu sou a mãe de seu filho (não é verdade) e precisar me ver pessoalmente, todas elas falsas e desconectadas da realidade”.

E o pior: uma das vezes, ele apareceu com uma garrafa de vidro nas mãos, o que, de acordo com a cantora, “poderia ter sido usada como arma”. 😳 Ela revelou que essas visitas a fizeram “temer pela minha segurança e pela segurança da minha família”.

Agora, Wagner tem que ficar a pelo menos 90 metros de Taylor Swift. A situação pode ser mais grave, já que uma audiência marcada para o dia 30 de junho decidirá se uma ordem de restrição mais permanente será imposta.

