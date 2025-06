Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos juntos no Rio de Janeiro e reacendem rumores de volta Término veio após a atriz evitar exposição ao lado da família do ex, durante festa na fazenda de Leonardo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 09/06/2025 - 14h40 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h40 ) twitter

Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos juntos no Rio de Janeiro e reacendem rumores de volta Foto: Reprodução | Instagram | @condominiodafifi

Os fãs ficaram em choque — e animadíssimos — ao ver Bruna Marquezine e João Guilherme, filho do cantor Leonardo, juntinhos novamente! O flagra rolou no Rio de Janeiro, durante o aniversário de um amigo, em um barzinho com a galera. E, olha... os dois estavam bem próximos, viu? 👀

Para quem não lembra, o namoro dos dois acabou em fevereiro, depois da famosa “festa da discórdia” lá na fazenda do ex-sogro de Bruna. Dizem que ela não curtiu muito o clima, e principalmente... não quis saber de se misturar com Virginia Fonseca. A atriz teria evitado até sair em foto ou vídeo com a influenciadora!

E como se isso já não bastasse para movimentar a internet, horas antes do reencontro, Bruna publicou um texto enigmático sobre “perdão”, o que reforçou ainda mais as especulações de que o casal estaria ensaiando a uma reconciliação...

O textinho reflexivo da atriz dizia: “Aceitar a si mesmo e ao outro como somos é perdoar. Não se prender a mágoas é perdoar. Desligar-se do rancor é perdoar. Compreender os próprios erros e os do outro é perdoar. Perdão é cura para todas as dores. Perdão é nos libertar do que nos impede de viver em paz.”

Coincidência? Ou uma indireta claríssima para o ex? 🤭

