Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos juntos, e teoria diz que 'culpa' é de Virginia Encontro discreto em festa de amigo comum levanta boatos sobre possível reaproximação após término em fevereiro Famosos e TV|Do R7 08/06/2025 - 15h34 (Atualizado em 08/06/2025 - 15h54 )

Bruna Marquezine e João Guilherme terminaram em fevereiro, mas continuaram amigos Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados juntos neste sábado (7) durante o aniversário de um amigo em comum no Rio de Janeiro.

Apesar do fim do relacionamento ter sido anunciado oficialmente em fevereiro, a proximidade entre os dois na festa reacendeu os rumores de uma possível volta.

A foto que mostra Bruna e João próximos foi compartilhada pelo perfil do Instagram Condomínio da Fifi. Segundo relatos, o ex-casal estava discreto e tranquilo, mas os olhares trocados chamaram atenção dos convidados e da internet. O reencontro aconteceu menos de um mês após os dois terem sido vistos juntos em um show.

Horas antes do evento, Bruna Marquezine publicou uma foto enigmática em suas redes sociais com a palavra “Perdão” escrita em uma carta, o que alimentou ainda mais as especulações sobre a reconciliação. Internautas rapidamente associaram esse gesto à possível retomada do relacionamento.

Uma teoria que circula na web liga o reencontro de Bruna e João à recente separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe, irmão do ator. Nas redes sociais, muitos sugerem que o término da influenciadora com Zé Felipe teria facilitado a aproximação de Bruna com João Guilherme, já que Virginia era apontada como uma figura complicada na dinâmica familiar.

Na única vez em que Bruna e Virginia foram vistas juntas publicamente, a atriz evitou interações diretas, reforçando a ideia de que não havia uma boa relação entre as duas. Esse histórico aumentou as suspeitas de que questões familiares podem ter influenciado o término do casal.

O rompimento, confirmado em fevereiro, veio logo após polêmicas envolvendo a família de João Guilherme, que é filho do cantor Leonardo, principalmente após uma festa em uma fazenda que causou desconforto para Bruna. Na época, a assessoria dos dois divulgou nota afirmando que a decisão do fim do relacionamento foi tomada de forma amigável, com respeito mútuo e preservação da admiração.

Nas redes sociais, muitos internautas criticaram quem tenta culpar exclusivamente Virginia pelo término do namoro, lembrando que as relações são complexas e que nem sempre há um único motivo para o fim de um relacionamento. Ainda assim, as teorias continuam sendo amplamente debatidas.

Apesar dos encontros em eventos sociais recentes, nenhum dos dois confirmou oficialmente a volta. Mas, pessoas próximas afirmam que ainda há muito carinho entre eles e que ambos tentam disfarçar a reaproximação por questões pessoais e de privacidade.

