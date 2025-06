Bruna Marquezine pede favor nas redes sociais e web dispara: ‘Parecendo uma pobre’ Atriz perguntou se alguém de São Paulo estaria indo para o Rio de Janeiro e fãs não perdoaram Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/06/2025 - 13h12 (Atualizado em 06/06/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Internautas debocharam de Bruna Marquezine após a atriz pedir favor nas redes sociais Reprodução/Instagram/@brunamarquezine

A atriz Bruna Marquezine deu o que falar nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (5), ao usar seu Instagram para perguntar se alguém de São Paulo estaria indo para o Rio de Janeiro, deixando no ar a impressão de que ela iria pedir um favor. A postagem viralizou, e os internautas não perderam a oportunidade de comentar sobre o pedido. 😂

“Alguém vindo de São Paulo para o Rio amanhã?”, perguntou a atriz. E como era de se esperar, a galera se divertiu nos comentários. “Ela quer carona e ajuda na gasolina”, comentou um internauta. Outro questionou: “Eu queria muito entender porque a Bruna Marquezine faz isso. Ela não tem motorista ou avião? Fica parecendo uma pobre pedindo carona”. Teve quem comparasse: “Parece o povo da minha cidade pedindo para trazer encomenda da cidade vizinha”. E, claro, alguém brincou: “Diva econômica”.

Essa não é a primeira vez que Bruna faz um pedido inusitado nas redes sociais. Em fevereiro do ano passado, ela também fez uma postagem parecida, perguntando se alguém estava indo de São Paulo a Salvador, deixando bem claro que queria uma carona.

Será que a diva está mesmo economizando ou só gosta de um favorzinho? 👀

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.