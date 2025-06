Morte suspeita: Polícia investiga o que aconteceu com Edson Café, ex-integrante do Raça Negra Músico foi achado desacordado em uma rua de São Paulo, no último sábado (31), e não resistiu Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/06/2025 - 12h01 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h14 ) twitter

Edson Café morreu aos 69 anos após ser encontrado desacordado na rua Reprodução/Instagram/@edsoncafe_oficial

A morte do ex-integrante do grupo Raça Negra, Edson Café, aos 69 anos, virou caso de polícia e está cercada de mistérios. O músico, que fez parte da formação clássica da banda nos anos 90 e 2000, foi encontrado desacordado em uma rua de São Paulo no último sábado (31) e, mesmo socorrido, não resistiu.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como “morte suspeita” pelo 52º Distrito Policial (Parque São Jorge). A Polícia Civil já está investigando o que aconteceu nos momentos antes da morte do artista.

“O homem (Edson Café), de 69 anos, foi encontrado desacordado em via pública no dia 31 de maio e levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde faleceu. O corpo foi encaminhado ao IML Leste e identificado após exames periciais, sendo liberado aos familiares. A Polícia Civil investiga as circunstâncias dos fatos”, informou a SSP-SP em nota oficial.

Edson Café tocou violão e pandeirola no Raça Negra de 1992 a 2005. Mas, nos últimos anos, enfrentava uma dura batalha pessoal. Após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que comprometeu os movimentos dos braços, ele se afastou dos palcos e passou a lutar contra a dependência química.

A situação piorou, e Café acabou vivendo em situação de rua no Rio de Janeiro, longe dos holofotes e da fama que um dia teve.

