Ana Castela muda o visual e diverte fãs ao se comparar com o personagem Beiçola Cantora apostou nas luzes loiras e compartilhou uma montagem divertida comparando o novo cabelo ao do famoso Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/06/2025 - 13h46 (Atualizado em 05/06/2025 - 13h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Castela comparou novo visual ao cabelo de Beiçola Reprodução/Instagram/@anacastela

Olha ela! A cantora Ana Castela, de 21 anos, resolveu dar uma repaginada no visual e causou nas redes sociais! A boiadeira surpreendeu os fãs ao aparecer com o cabelo mais claro e brincou ao se comparar com ninguém menos que o personagem Beiçola, famoso pasteleiro vivido por Marcos Oliveira! 😂

A cantora sertaneja publicou fotos do novo look no Instagram e deixou os seguidores babando! Ela aposentou os fios pretinhos que eram sua marca registrada e apostou nas luzes loiras.

E o público, claro, foi ao delírio com a transformação. Teve elogio, teve meme e teve até gente ativando o pacote de dados só para ver a beleza da moça! “Gente do céu! Vou até desligar o wi-fi porque, para carregar uma beleza dessas, eu faço questão de pagar os dados móveis”, comentou um internauta. “Nova era chegou com tudo mesmo”, se derreteu outro fã. 💇‍♀️

Mas o momento mais inusitado veio quando Ana se comparou com Beiçola nos stories. A artista postou uma montagem lado a lado com o personagem e divertiu os fãs.

‌



Além de linda, é gente como a gente e cheia de bom humor, né? ✨

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.