Ex-noiva de Luan Pereira diz que foi bloqueada pelo cantor e expõe motivo inusitado do término 💔 Modelo revela que o fim do relacionamento não partiu dela e que o cantor desfez o noivado por celular Fabíola Reipert 05/06/2025 - 12h49

Ex-noiva de Luan Pereira revelou motivo do término nas redes sociais Reprodução/Instagram/@duda_correa

Eita! Parece que o conto de fadas entre o cantor Luan Pereira e a modelo Duda Correa terminou com direito a climão, bloqueio e alfinetada nas redes sociais!

Duda, que estava noiva do artista, resolveu abrir o jogo e revelou o verdadeiro motivo do fim do relacionamento. E, segundo ela, não foi nada amigável…

Em uma publicação no Instagram, a loira contou que o término aconteceu pelo celular e que ela foi bloqueada logo em seguida! O cantor ainda parou de seguir a ex e apagou todas as fotos ao lado dela...

“Antes de vocês me bombardearam em sites e comentários... saibam que não partiu de mim o término, acordei bloqueada, com o noivado desfeito (pelo celular). O motivo? Eu não ter visto ele antes de dormir na casa de umas amigas (noite do pijama só de meninas)”, declarou ela. Babado! 😱

Duda ainda afirmou que está bem e pediu respeito aos fãs — mas o assunto já tinha viralizado!

Mais cedo, Luan também resolveu se pronunciar e confirmou o fim do noivado com um textão cheio de emoção.

“A maior dor da vida ter que vir fazer isso, mas... Passando aqui para esclarecer que eu e a Duda não estamos mais juntos. Foi uma decisão tomada com muito respeito. Seguiremos caminhos diferentes, cada um com vontades e objetivos pessoais distintos, que acabaram nos levando a essa escolha. Sou grato a Deus por ter colocado a Duda na minha vida e por tudo o que vivemos juntos. Aprendi tanto! Só peço a compreensão e o respeito de sempre. Deus tem um propósito pra tudo nessa vida!”, disse o cantor.

Agora resta saber: será que foi só uma DR mal resolvida ou tem mais coisa por trás? 👀

