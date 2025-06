Chico Buarque tem alta do hospital após passar por cirurgia no crânio Cantor realizou procedimento para corrigir alteração na pressão intracraniana Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/06/2025 - 12h07 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h18 ) twitter

Chico Buarque teve alta do hospital nesta quinta-feira (5) Reprodução/Instagram/@chicobuarque

O cantor e compositor Chico Buarque, de 80 anos, recebeu alta nesta quinta-feira (5), dois dias após passar por uma cirurgia no crânio para corrigir uma alteração na pressão intracraniana. O procedimento foi realizado no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

A cirurgia, já previamente agendada, foi realizada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho. A necessidade do procedimento foi identificada durante um check-up de rotina.

Segundo a equipe médica, tudo correu bem: a cirurgia durou menos de uma hora e Chico se recuperou rapidamente.

Vale lembrar que, no último domingo (1º), dias antes da internação, Chico chegou a subir ao palco com Gilberto Gil durante um show no Rio. Juntos, os dois interpretaram a música Cálice, um clássico da MPB com forte carga simbólica.

Apesar da internação, Chico manteve sua rotina normalmente até o momento do procedimento.

Segundo especialistas, alterações na pressão intracraniana podem comprometer a oxigenação do cérebro e exigem atenção. As causas podem ser variadas — de traumas a infecções, tumores ou AVCs.

