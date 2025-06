Implante no centro do cérebro: entenda como foi a cirurgia de Chico Buarque Necessidade do procedimento foi descoberta durante um exame feito por Chico, que completa 81 anos em junho Famosos e TV|Do R7 04/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 02h00 ) twitter

Cirurgia de Chico Buarque ocorreu sem complicações e terminou rapidamente, segundo assessoria do cantor Reprodução/Redes Sociais

O cantor e compositor Chico Buarque foi submetido, na manhã desta terça-feira (3), a uma cirurgia neurológica no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. O procedimento, conhecido como derivação ventrículo peritoneal (DVP), tem como finalidade reduzir a pressão no cérebro causada por um acúmulo anormal de líquido nos ventrículos cerebrais.

Com o avanço da idade, o organismo tende a perder eficiência na absorção do líquido cérebro-espinhal, que é constantemente produzido e renovado ao longo do dia. Esse desequilíbrio pode gerar aumento da pressão intracraniana.

Para corrigir o problema, os médicos implantam uma válvula diretamente no ventrículo cerebral, por meio de uma pequena abertura de cerca de dois centímetros. Essa válvula é conectada a um tubo que percorre o corpo por baixo da pele até a cavidade abdominal. Quando a pressão no cérebro sobe, o mecanismo se ativa, drenando o líquido excedente, que é absorvido pelo organismo e eliminado pela urina.

Os sinais mais comuns desse quadro incluem dificuldades para caminhar, alterações na memória e no raciocínio, além de problemas urinários. A necessidade do procedimento foi descoberta durante um check-up de rotina feito por Chico, que irá completar 81 anos no dia 19 de junho.

Os exames revelaram precocemente o acúmulo de líquido, que poderia comprometer funções motoras e a fala se não fosse tratado a tempo. Apesar de se tratar de uma cirurgia cerebral, o procedimento é classificado como de baixa complexidade e, segundo especialistas, apresenta alto índice de eficácia na recuperação dos sintomas.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp