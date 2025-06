Chico Buarque passa por cirurgia no crânio em hospital do RJ

Chico Buarque passou por uma cirurgia para aliviar a pressão intracraniana em hospital do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria do cantor, que tem 80 anos, o quadro é estável e ele deve ter alta nos próximos dias. O procedimento que Chico se submeteu foi programado e não teve caráter de emergência. Veja!



