Chico Buarque e Gilberto Gil emocionam o público com dueto em show no RJ Pai de Preta Gil recebeu o artista no palco para interpretar a canção histórica ‘Cálice’

Keila Jimenez|Do R7 02/06/2025 - 13h22

