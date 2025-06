MC Poze do Rodo lança música sobre prisão um dia após ser solto: ‘Não vão me calar’ Funkeiro não economiza nas indiretas e clipe da canção reúne imagens do momento em que ele deixa o presídio Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/06/2025 - 10h19 (Atualizado em 05/06/2025 - 10h29 ) twitter

MC Poze do Rodo lançou música um dia após deixar a prisão Reprodução/YouTube/MC Poze do Rodo

MC Poze do Rodo mal saiu da cadeia e já causou! O funkeiro, que foi preso na quinta-feira (29), lançou na noite de quarta-feira (4) — apenas um dia após deixar a prisão — a música Desabafo 2. E o nome não foi escolhido à toa…

O clipe começa de forma polêmica: com imagens do momento em que Poze foi parar atrás das grades! E não para por aí... Logo depois, o vídeo mostra o funkeiro saindo do presídio de Bangu 3, no Rio de Janeiro, sendo recebido por ninguém menos que Vivi Noronha, sua mulher, que estava toda emocionada, e uma multidão de fãs gritando e comemorando a liberdade do cantor.

No meio do clipe ainda rola uma mensagem direta: “A cor da pele e o local de origem ainda definem como a polícia enxerga quem só quer viver do próprio talento.”

Na música, Poze não economiza nas indiretas. Ele manda logo um “Nada vai me parar”, e canta: “Na sexta-feira polícia veio na minha porta me interrogar / Querendo saber quantos quilo de ouro que eu tenho, mano vai lá / Nada na vida é de graça, eu conquistei foi na raça.”

Para quem não acompanhou o caso, MC Poze do Rodo foi preso sob investigação por apologia ao crime e envolvimento com tráfico de drogas. Mas, depois de cinco dias, conseguiu um habeas corpus e saiu na última terça-feira (3), mediante o cumprimento de medidas cautelares.

