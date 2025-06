MC Poze do Rodo é solto e provoca tumulto na saída de penitenciária no RJ

Após determinação da Justiça, MC Poze do Rodo foi solto da prisão que estava em Bangu, no Rio de Janeiro, e provocou tumulto do lado de fora, já que fãs e admiradores o esperavam. O funkeiro e a esposa, Vivi Noronha, chegaram a subir em cima de carro para celebrar. A polícia precisou convocar o batalhão de choque para controlar a situação. Veja!



