Saiba mais sobre a prisão de MC Poze do Rodo por apologia ao crime organizado

MC Poze do Rodo foi preso suspeito de ter ligação com a maior facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. Além disso, a acusação é de que ele teria feito músicas com apologia ao crime. Ao chegar à delegacia, o funkeiro estava descalço, sem camiseta e reclamou que a algema estava apertando os punhos. Carros de luxos, joias e computadores de MC Poze do Rodo foram apreendidos para investigação. A prisão dele é temporária e tem prazo de 30 dias. Saiba mais!



