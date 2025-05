Após prisão, fãs do MC Poze do Rodo ficam chocados com o nome verdadeiro do funkeiro Além do músico, veja outros famosos que também usam nomes diferentes na carreira artística

Fabíola Reipert|Do R7 30/05/2025 - 17h05 (Atualizado em 30/05/2025 - 17h05 ) twitter

