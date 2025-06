Bia Miranda rebate críticas após dar chupeta à filha: ‘Se acha ruim, não dá pro teu’ Influenciadora afirmou que o objeto foi dado para Maysha ainda no hospital e garantiu que, se tiver mais filhos, fará o mesmo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/06/2025 - 11h19 (Atualizado em 04/06/2025 - 11h19 ) twitter

Bia Miranda rebateu críticas por Maysha usar chupeta Reprodução/Instagram

A influenciadora Bia Miranda se pronunciou nas redes sociais, na noite da última terça-feira (3), após ser criticada por dar chupeta para a filha, Maysha, de apenas 1 mês. 👶

Tudo começou quando, segundo a vice-campeã de A Fazenda X, uma seguidora comentou no Instagram da bebê: “Essa chupeta é muito grande nela, tadinha.” Pois é... foi o suficiente para Bia não deixar barato.

Nos stories, ela abriu o jogo e fez um verdadeiro desabafo: “Vamos lá: a chupeta que a Maysha usa é a mesma que eles deram lá no hospital, e é a única que ela pega”, começou. ”Por que a única que ela pega? Aqui em casa tem um monte de chupeta, porque quando o Kaleb nasceu eu queria que ele pegasse chupeta — ele não pegou.”

Segundo ela, não foi por falta de tentativa. Bia contou que tem chupetas de todos os tipos em casa: pequenas, grandes, com bico reto, redondo, diferente... Mas a pequena Maysha só quer saber da rosinha que ganhou no hospital.

‌



“Eu até entrei meio em desespero, porque eu falei: ‘Mano, e se perde essa chupeta, o que a gente faz?’ Por isso a gente colocou o negocinho agarrado nela, um prendedorzinho nela, para a gente não perder essa chupeta”, explicou.

Mas os pitacos não pararam por aí! Bia revelou que já escutou várias críticas do tipo: “Ah, Bia, mas por que você queria que o Kaleb pegasse chupeta? É tão bom criança sem chupeta” e até “Estraga os dentes”. Só que ela não se abala: “Eu nem dou opinião pra essas coisas. Porque a filha é minha, o filho é meu. Então vai chupar chupeta sim. Se não quer dar chupeta pro teu, se acha ruim, não dá pro teu. Tenha um, pare, faz cesárea e dá ou não chupeta pro seu filho.”

‌



E ela não parou por aí: “Dou chupeta. Mó paz. Quando ela quer mamar, já mamou e não pode dar mais, a gente dá o quê? Chupeta. Pra mim é bom. E se eu tiver mais filhos daqui a um tempo — daqui a 10 anos só — vou colocar chupeta de novo.”

Mas claro que sempre tem quem continue opinando, né? 🙄 Depois do desabafo, Bia ainda recebeu uma mensagem cheia de críticas. A seguidora escreveu:

‌



“Chupeta é ruim demais. Só cai da boca e a criança acorda, além do tanto de bactéria que a criança pega, do céu da boca ficar fundão e da criança ter problema respiratório e tudo mais chupando essa borracha nojenta. O certo seria não dar, porque a criança não está pedindo para usar.”

E Bia, como sempre sem papas na língua, rebateu na lata: “Não dá pro seu filho então. Simples.” 🔥

Mas que gente intrometida, né? Deixa a menina cuidar dos filhos dela em paz...

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.