Belo surge com nova namorada, mas fãs pensam que ainda é Gracyanne: ‘Achou o clone da ex’ Internautas não perdoaram e comentaram a semelhança entre a ex-mulher do cantor e a influenciadora Rayane Figliuzzi Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 03/06/2025 - 15h44 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h01 ) twitter

Belo e Rayane Figliuzzi foram flagrados em aeroporto no Rio de Janeiro Webert Belicio/Agnews

O cantor Belo foi flagrado trocando beijos e carinhos com sua nova namorada, a influenciadora Rayane Figliuzzi, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite da última segunda-feira (2).

Bastou a imagem circular para a internet explodir de comentários... e não foi por menos! O que mais chamou atenção não foi o clima de romance, mas sim a aparência da moça, que lembra a ex-mulher do artista, Gracyanne Barbosa.

Os fãs não perdoaram e fizeram questão de comentar a coincidência — ou seria preferência mesmo? 👀 Rayane tem mesmo o visual parecido com o de Gracyanne: corpo definido, longos cabelos escuros e aquele estilo que chama atenção por onde passa.

O resultado? Uma enxurrada de comentários e comparações nas redes: “Gente, achou o clone da ex kkkk”, comentou um internauta. “Eu pensei, você pensou, todo mundo achou que era...”, escreveu outro. E como a criatividade do povo não tem limites, alguém ainda soltou: “Substituiu maçã por Apple kkkkk ❤️”.

Teve também quem reparou nos nomes que Belo costuma se envolver: “Viviane, Gracyanne, Rayane… ele adora as Anes 😂😂😂😂”, disparou outro seguidor

Será que dessa vez o coração do pagodeiro encontrou paz, ou vem mais confusão por aí?

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.