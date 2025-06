Matheus, da dupla com Kauan, detona artistas que usam suas músicas sem permissão Cantor se pronunciou após ver uma das canções viralizar na voz de outros artistas sem nenhum aviso ou autorização Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/06/2025 - 11h08 (Atualizado em 05/06/2025 - 11h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Matheus, da dupla com Kauan, se revoltou com artistas que roubam suas músicas Reprodução/Instagram/@matheus_mek

💣 Treta no mundo sertanejo! Matheus, da dupla com Kauan, resolveu quebrar o silêncio nas redes sociais nesta quarta-feira (4) e soltou o verbo sobre um assunto que vem incomodando — e muito! O cantor está indignado com o uso não autorizado de músicas que ele compôs, e expôs tudo em uma série de vídeos.

Segundo ele, a gota d’água foi ver a música Nossa Praia bombando nas redes sociais, usada por outros artistas sem nem ao menos um “oi, posso usar?”. 😬

“Eu estou vendo aqui um monte de gente gravando essa música que eu postei agora, Nossa Praia, mas engraçado que eu sou o compositor da música e ninguém nunca falou comigo para gravar a música para soltar no Instagram, para soltar não sei onde, que loucura né? Que tempos a gente vive, que loucura, não somos donos de mais nada, nem do que é nosso”, desabafou.

Matheus deixou claro que não se trata só de uma música, mas de um desrespeito com os compositores.

‌



“É um assunto muito chato e delicado, pensei em nem fazer esse vídeo aqui, mas achei necessário para fazer Justiça em nome de todos os compositores que vivem disso diariamente. Uma música minha, composição minha, que eu gravei junto com o Kauan foi recentemente gravada e está sendo amplamente usada nas redes sociais, em vídeos virais, de várias plataformas digitais e está sendo feita dessa forma sem pedir nem uma autorização, sem conversar comigo, sem falar com a minha equipe”, afirmou.

E tem mais! Ele revelou que essa prática está virando moda, especialmente agora que músicas antigas da dupla voltaram com tudo nas plataformas digitais. Ele disse que até gosta de alguns dos artistas que fizeram isso, mas que não podia mais ficar calado.

‌



“Quando eu defendo uma causa como essa, não é por mim. Graças a Deus, minha renda hoje vem principalmente da minha voz e de outros trabalhos fora da música. Mas eu penso nos compositores que vivem exclusivamente disso, gente talentosa, que coloca alma em cada palavra, e muitas vezes é ignorada ou desvalorizada. Quando alguém se apropria de uma música sem autorização, não é só uma quebra de ética, é um desrespeito com quem faz da composição sua única fonte de sustento. E isso precisa mudar”, finalizou. 🔥

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.