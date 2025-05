Matheus, da dupla com Kauan, revela susto ao ser assaltado a caminho de show

Que susto! Matheus, da dupla com Kauan, foi assaltado enquanto estava a caminho do show em comemoração aos 15 anos de carreira. Ele disse que foi a primeira vez que passa pelo incidente sozinho e revelou que estava tremendo enquanto cantava no evento. Matheus deixou vidro do carro aberto e teve o celular levado por criminoso.



