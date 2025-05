Matheus, da dupla com Kauan, tem prejuízo de mais de R$ 700 mil após roubo de celular Cantor foi assaltado no trânsito em São Paulo e sofreu invasão de contas bancárias Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 30/05/2025 - 10h14 (Atualizado em 30/05/2025 - 10h30 ) twitter

Matheus, da dupla com Kauan, sofreu assalto em São Paulo Reprodução/Instagram/@matheus_mek

O cantor Matheus Aleixo, da dupla Matheus & Kauan, passou por um verdadeiro pesadelo na cidade de São Paulo na última quarta-feira (28). O sertanejo foi assaltado enquanto estava no trânsito, a caminho de um evento que comemoraria os 15 anos de carreira da dupla.

Mas o susto foi só o começo! Poucas horas depois, Matheus voltou às redes sociais, mas por um perfil alternativo, para contar que a situação foi muito mais grave do que parecia.

Os criminosos levaram não só o celular do artista, como também invadiram contas bancárias, acessaram dados pessoais, alteraram senhas e fizeram transferências via Pix. O prejuízo? Mais de R$ 700 mil reais!

O cantor, desesperado, usou outro perfil no Instagram para tentar alertar amigos, fãs e familiares:

‌



“Gente, entrando aqui porque não consegui acessar o meu perfil @matheus_mek. O bandido que me roubou mudou a senha de tudo, não sei como, porque assim que fui roubado já coloquei como perdido no ‘Buscar iPhone’, e ele está conseguindo acessar até mesmo meu WhatsApp”. Mesmo ligando no banco e solicitando o bloqueio das contas, o banco conseguiu entrar, e adivinha? Mais de 700 mil reais roubados usando Pix (o banco não me contatou nenhuma vez pra saber se era eu ou não). Acredito que o banco vá resolver, então não vou citar qual é!”, desabafou Matheus.

