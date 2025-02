Acabou de vez! Maraisa confirma fim do noivado com Fernando Mocó

Após boatos circularem pelas redes sociais, Maraisa, enfim, confirmou a separação e o fim do noivado com Fernando Mocó. Os dois haviam avançado para o próximo passo no ano passado e até marcado o casamento. Segundo a sertaneja, eles tomaram a decisão depois de passarem por muitas brigas e, agora, pretendem procurar pessoas mais “compatíveis” com eles mesmos. Entenda!