Bia Miranda detona casamento de Virginia e Zé Felipe: 'Família margarina, comercial de Natal' Influenciadora falou sobre o término do ex-casal queridinho da web e afirmou que, enquanto isso, ela e Gato Preto seguem juntos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/06/2025 - 10h40 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h31 )

Bia Miranda alfinetou fim do casamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca Reprodução/Instagram/@biamiranda.real/@virginia

Se tem uma coisa que Bia Miranda não faz é ficar quieta! A vice-campeã de A Fazenda 14 resolveu se pronunciar sobre o bafafá do momento: o término do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe, que colocaram um ponto final na relação no último dia 27 de maio, depois de quase cinco anos de união.

Sem rodeios, Bia soltou o verbo nos stories e deu aquela alfinetada certeira no ex-casal queridinho da internet. “Postar a realidade assusta vocês”, disparou a influenciadora.

A neta de Gretchen não economizou nas críticas e falou sobre a vida “perfeitinha” de Virginia e Zé. “O caso da Virginia e do Zé Felipe. Não era um casal que vocês achavam perfeitos? Família margarina, comercial de Natal… E do dia para noite não terminaram? É porque não era assim. Porque não é assim na internet”, afirmou Bia, com aquele tom de quem já sabia...

E ela não parou por aí! “A Virginia vinha na internet reclamar com vocês o que estava acontecendo no relacionamento? O Zé Felipe vinha falar? Não. Porque eles são o casal margarina pra vocês”, soltou, deixando no ar aquela crítica para quem acredita em conto de fadas digital.

‌



Como não podia faltar, veio também a cutucada nos bastidores do mundo dos famosos. “Vocês estão acostumados com pessoas que têm assessor. Qualquer coisa que acontece, o assessor escreve o que tem que ser dito, ou vai lá e posta a nota de esclarecimento. Nunca é o famoso que fala”, criticou a influenciadora.

Bia ainda aproveitou o embalo para enaltecer o relacionamento dela com Samuel Sant’Anna, o Gato Preto. “Eu posto, já falei aqui, quando estou com raiva do Samuel, eu falo muito mal dele. Outros casais que o povo da internet idolatravam, não estão nem mais juntos. E eu e o Samuel, estamos juntos ainda. Sabe por quê? Porque fingir que está tudo bem cansa”, afirmou.

‌



E Bia Miranda não mente: o relacionamento dela com o Gato Preto é mesmo cheio de altos e baixos. Desde que assumiram o romance, em agosto de 2024, os dois já protagonizaram várias polêmicas, incluindo brigas físicas e até acusações de traição. A mais recente foi de cair o queixo: Samuel chegou a negar publicamente a paternidade da filha Maysha, dias antes do nascimento da bebê. Depois, reataram assim que a menina nasceu.

