Bia Miranda comemora alta da filha com Gato Preto após mais de um mês internada

FIlha de Bia Miranda teve alta do hospital Reprodução/Instagram/@biamiranda.real

Após semanas de apreensão, Bia Miranda finalmente teve um respiro de alívio nesta sexta-feira (30). A ex-A Fazenda usou as redes sociais para compartilhar uma notícia que deixou todo mundo emocionado: a pequena Maysha, de apenas um mês, recebeu alta do hospital! 😍

A bebê, fruto do relacionamento com Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, nasceu prematura em abril e estava internada desde então.

“Gente, acabamos de receber a notícia, a gente estava indo para o hospital agora, a Maysha ganhou alta”, comemorou Bia. “Então vamos arrumar as coisinhas dela, eu já estava pronta para sair, quando a gente estava entrando no carro a Rai grita e fala que o hospital ligou e que a Maysha ganhou alta. Graças a Deus, minha neném vai vir para casa”, contou ela, sem esconder a felicidade.

E teve até look especial para o momento: “Hoje a ida ao hospital vai ser diferente, porque eu vou saber que a minha filha vai voltar comigo. Estou levando já a saída de maternidade dela e vamos. Estou muito feliz! É tanta alegria que da vontade de gritar”, completou.

A chegada de Maysha marca um novo capítulo na vida da influenciadora, que já é mãe de Kaleb, de 11 meses, filho do antigo relacionamento com Buarque. O menino vive atualmente com o pai.

