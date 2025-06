Mari Maria chora após ser criticada por postar vídeo dando banho no filho Influenciadora desabafou nas redes sociais e afirmou que as ‘pessoas são maldosas’ Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/06/2025 - 14h21 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h40 ) twitter

Mari Maria chorou após ser criticada nas redes sociais Reprodução/Instagram/@marimaria

A influenciadora Mari Maria passou por uma situação delicada nesta quinta-feira (5) e não segurou as lágrimas. Tudo começou depois que ela postou um vídeo dando banho no filho e acabou sendo duramente criticada por seguidoras nas redes sociais.

Muita gente achou a publicação “demais” e acusou a empresária de expor o pequeno. “Desnecessário!!! Não exponha as crianças assim. Principalmente no mundo que estamos vivendo… E ele está visivelmente desconfortável! 😢”, escreveu uma pessoa. “Colocava uma roupa de banho pelo menos”, comentou outra.

Sem entender os ataques, ela resolveu abrir o coração em um desabafo sincero — e fez um textão! 😔

“Cresci na internet mostrando minha vida de uma forma divertida, quando eu tive os meninos, parei de expor muito, por conta dos julgamentos diários, as pessoas são maldosas, mãe está sempre errada! Ser mãe é padecer no paraíso, já dizia minha sogra! Tantas coisas normalizadas, tantas coisas mais sérias a ser dita, mas para algumas pessoas o que conforta ela é jogar pedra no que é mais fácil e não ver o problema real e combater de frente”, disparou.

‌



A situação mexeu tanto com ela que, pouco tempo depois, Mari surgiu chorando nos stories e desabafou:

“Toda vez que eu exponho minha maternidade aqui, eu sou muito julgada por outras mães. Isso machuca muito porque eu não sei ser mãe. Eu tô tentando ser a melhor mãe que eu posso ser”, confessou, aos prantos. 💔

‌



Mari Maria é mãe de Davi, de 2020, e Noah, de 2022, frutos do casamento com o empresário Rudy Rocha.

