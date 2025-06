Ex-integrante do Raça Negra, Café quase foi enterrado como indigente após morrer em São Paulo De acordo com o boletim de ocorrência, Edson foi encontrado desacordado em uma rua da zona leste da capital Música|Do R7 05/06/2025 - 22h44 (Atualizado em 05/06/2025 - 22h44 ) twitter

Edson Café ganha um lar e uma nova chance para recomeçar

O músico Edson Bernardo de Lima, conhecido como Edson Café e ex-integrante do grupo Raça Negra, morreu no último domingo (1º), aos 69 anos, em um hospital da capital paulista. Dependente químico e em situação de rua há mais de uma década, ele quase foi enterrado como indigente.

Segundo relato de Xênia Alves, amiga que o acolheu durante um período em Cotia, na Grande São Paulo, o corpo de Café chegou ao Instituto Médico Legal (IML) sem identificação. “Ele estava sem documento. Foi levado como indigente”, afirmou Xênia em entrevista ao Metrópoles. Ela contou que uma mulher desconhecida foi quem reconheceu o músico no IML e alertou amigos.

De acordo com o boletim de ocorrência, Edson foi encontrado desacordado em uma rua da zona leste e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Carrão. Ali, sofreu um infarto, foi entubado e transferido ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde morreu horas depois.

Xênia disse ainda que, após deixar a casa dela há cerca de três anos por vontade própria, Café passou a viver entre a Favela 3 Coco, em Itaquera, e a Praça Sampaio Vidal, na Vila Formosa.

O corpo do músico foi oficialmente reconhecido por dois de seus filhos, Junior e Fabio.

Antes de enfrentar anos de vulnerabilidade social no Rio de Janeiro e em São Paulo, Café integrou o Raça Negra, um dos grupos mais populares do país nas décadas de 1990 e 2000. Nos últimos anos, sobrevivia como guardador de carros.

