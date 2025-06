Quem era Edson Café, ex-integrante do Raça Negra morto em São Paulo Café tinha 75 anos e trabalhava como guardador de carros na zona leste da capital Música|Do R7 05/06/2025 - 18h27 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h27 ) twitter

Edson Café se afastou dos palcos e passou a enfrentar problemas com drogas após um derrame Record

O músico Edson Café, ex-integrante do grupo Raça Negra, morreu nesta quinta-feira (5), em São Paulo, aos 75 anos. Ele foi encontrado desacordado em uma rua da zona leste da capital e levado ao hospital, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Café foi um dos primeiros integrantes do Raça Negra. Durante 14 anos, tocou violão e percussão, e também assinou composições importantes do grupo, como “Oi, Estou Te Amando”. Em entrevistas, chegou a lembrar do tempo em que vivia em hotéis cinco estrelas e fazia shows pelo país.

A trajetória, no entanto, teve uma virada dramática. Após sofrer um derrame aos 38 anos e perder os movimentos dos braços, o músico se afastou dos palcos e passou a enfrentar problemas com drogas. Acabou em situação de rua, vivendo por mais de uma década nas calçadas do Rio de Janeiro e, depois, de São Paulo.

“Antigamente eu dormia em hotéis cinco estrelas. Hoje durmo na praça, olhando para as estrelas. Tem dia que eu almoço e não janto. Tem dia que eu janto e não almoço”, disse ele em entrevista ao programa “Câmera Record”, que o acompanhou por 60 dias em 2018.

Na mesma reportagem, Edson relatou o distanciamento progressivo da família e dos colegas de banda. O programa promoveu um reencontro com antigos companheiros do Raça Negra e buscou ajuda para tentar tirá-lo das ruas.

Nos últimos anos, Edson Café trabalhava como guardador de carros. Segundo relatos de amigos e moradores da região onde vivia, ele mantinha hábitos simples e falava com frequência do passado na música.

