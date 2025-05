Terry Crews se diverte ao visitar Mercadão de São Paulo e comer famoso sanduíche de mortadela Ator americano está no Brasil desde a semana passada e assistiu jogo do Palmeiras ao lado da mulher Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/05/2025 - 10h31 (Atualizado em 21/05/2025 - 10h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Terry Crews visitou o Mercadão de São Paulo e comeu sanduíche de mortadela Tomzé Fonseca/Agnews

O astro americano Terry Crews, de 56 anos — amado pelos brasileiros por seus papéis em Todo Mundo Odeia o Chris e As Branquelas — está curtindo cada momento no Brasil! Na última terça-feira (20), ele foi ao Mercadão de São Paulo e não resistiu ao famoso sanduíche de mortadela.

E essa não foi a primeira vez! Em maio de 2024, Terry já havia provado o lanche e, pelo visto, gostou tanto que voltou para repetir a dose… 🥪

Desta vez, ele aproveitou para experimentar também pastel de bacalhau, queijos, frutas exóticas e sorvete. Sempre carismático, tirou fotos com fãs e protagonizou um momento divertido ao “brigar” por um provolone gigante ao lado de um comerciante do local.

A visita ao Mercadão veio poucos dias depois de Terry assistir ao jogo entre Palmeiras e Bolívar, no Allianz Parque, acompanhado da esposa, Rebecca Crews.

‌



Atualmente, o ator comanda o programa de talentos America’s Got Talent, sucesso nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Mas parece que o coração dele tem batido mais forte mesmo é pelo Brasil! ❤️

Veja o vídeo de Terry Crews no Mercadão de São Paulo:

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.