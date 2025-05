De visita no Brasil, Terry Crews assiste ao jogo do Palmeiras e tira fotos com fãs

De visita no Brasil, Terry Crews fez questão de assistir ao jogo do Palmeiras contra o Bolívar, na última quinta-feira (15), em São Paulo. O ator, que interpreta o Julius em 'Todo Mundo Odeia o Chris', foi ao estádio acompanhado da esposa e quase não conseguiu acompanhar a bola rolando. Isso porque muitos fãs pediram para tirar foto com ele no camarote! "Fiquei sabendo que ele veio para cá fazer uma campanha publicitária cheia de zerinhos", informou Keila Jimenez.



