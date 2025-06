Luan Pereira se defende após ser acusado de terminar noivado por telefone: ‘Não foi pega de surpresa’ Cantor afirmou que o relacionamento já estava em crise e que não entendeu o motivo de Duda ter dito que foi surpreendida Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/06/2025 - 12h41 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h41 ) twitter

Luan Pereira se pronunciou após a ex-noiva expor os motivos do fim do relacionamento Reprodução/Instagram

O cantor Luan Pereira resolveu se pronunciar nas redes sociais, na última quinta-feira (5) para dar sua versão sobre o término do noivado com a influencer Duda Corrêa. Após ser acusado por ela de colocar fim ao relacionamento por telefone, o sertanejo explicou que a ex-noiva não foi surpreendida e que a relação já estava em crise.

Em um desabafo nos stories do Instagram, Luan afirmou: “Eu não consegui manter”. Segundo ele, a situação entre os dois já estava esfriando há algum tempo. “As pessoas estão vindo me xingar depois que a Duda postou que foi pega de surpresa, acordou bloqueada, com o relacionamento acabado. Ela não foi pega de surpresa”, garantiu o cantor.

Ele revelou que fez muitas tentativas para resolver a crise, inclusive recorrendo à família de Duda. “Eu recorri muito, chorando, implorando, pra família dela tentar ajudar ela a se ajudar”, desabafou, acrescentando que sempre buscou um equilíbrio entre os dois. “Nunca obriguei ela a viver a minha vida, muito pelo contrário. Sempre falava: ‘Não vou viver a sua vida, você não vai viver a minha. Somos noivos e vamos construir uma vida juntos’.”

O sertanejo também fez questão de ressaltar que tentou, diversas vezes, mostrar seu ponto de vista e encontrar soluções, mas sem sucesso. “Quantas vezes sentei pra ter conversas sérias frente a frente com ela, mostrava o meu lado, tentando fazer as ideias baterem”, contou.

‌



Luan não entendeu o motivo de Duda ter afirmado que a separação foi uma surpresa. “Não entendo porque ela postou isso, creio eu que pelo fato das pessoas estarem atacando ela na internet sem necessidade”, disse, lamentando a exposição pública do caso.

Por fim, o cantor fez uma reflexão sobre o fim do relacionamento: “Ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, só não deu certo. Foi o jeito dela se defender, e eu respeito, mas não houve surpresa nenhuma, porque eu avisei muitas vezes, frente a frente, olho no olho […] da parte dela foi só esfriando e eu não consegui manter”.

