Após ser detido nos EUA, maior TikToker do mundo vai para o interior de São Paulo Khaby Lame compartilhou nas redes sociais uma foto em Paulínia ao lado do jogador Emerson Royal Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 10/06/2025 - 10h21 (Atualizado em 10/06/2025 - 10h44 )

Khaby Lame está no Brasil Reprodução/Instagram/@khaby00

Depois de ser detido pela polícia de imigração nos Estados Unidos, o TikToker Khaby Lame está no Brasil. 😮

O maior TikToker do mundo publicou um story em Paulínia, no interior de São Paulo. Na foto, ele aparece com o jogador brasileiro Emerson Royal, do AC Milan.

Em outro post, feito pelo empresário Kaique Ferreira, o italiano de origem senegalesa aparece jogando basquete contra Royal.

Khaby Lame estava nos Estados Unidos desde o dia 30 de abril, quando chegou portando um visto temporário para participar do Met Gala, em Nova York.

Será que ele vai permanecer muito tempo em terras brasileiras? 👀

