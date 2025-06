Luan Pereira relata perrengue em voo por causa de tempestade de gelo: ‘Fiquei com tanto medo’ Artista compartilhou nas redes sociais o pânico que sentiu após enfrentar forte turbulência Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 09/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 13h56 ) twitter

Luan Pereira passou por susto durante voo Reprodução/Instagram/@luanpereiracantor

O cantor sertanejo Luan Pereira viveu momentos de tensão neste domingo (8) e fez questão de dividir o susto com os fãs. Ele contou nas redes sociais que enfrentou uma baita turbulência durante um voo.

“Hoje foi maior turbulência no avião, pancada de chuva, e tempestade de gelo... fiquei com tanto medo, mas Deus é o condutor do meu caminho”, escreveu ele, ainda abalado.

Apesar do susto, o artista publicou uma foto logo depois do pouso, mostrando que está bem. Na imagem, Luan aparece todo estiloso, de moletom preto, posando na porta de um jatinho. Chique até na hora do aperto!

O destino da viagem ele não contou, mas o susto foi real — e o drama também. Ainda bem que deu tudo certo!

