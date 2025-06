Neymar é criticado por posar com Covid ao lado de Mavie: ‘Devia ficar isolado, né?’ Jogador começou a apresentar sintomas na última quinta-feira (5) e foto ao lado da filha foi registrada no dia seguinte Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 09/06/2025 - 11h44 (Atualizado em 09/06/2025 - 11h58 ) twitter

Neymar tirou foto com Mavie mesmo estando com Covid-19 Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

Mais uma polêmica para a conta de Neymar Jr.! O jogador causou burburinho nas redes sociais ao aparecer abraçado com a filha Mavie, de 1 ano e 8 meses, um dia depois de ser diagnosticado com Covid-19. O registro, publicado nos stories de Bruna Biancardi, mãe da pequena, foi o suficiente para revoltar a internet.

Na foto, os dois aparecem sorridentes, coladinhos, sem máscara, sem qualquer sinal de isolamento… e sem noção, segundo os seguidores. Detalhe: de acordo com Biancardi, o clique foi feito na sexta-feira (6), ou seja, quando Neymar já sabia que estava com Covid, conforme divulgado oficialmente pelo Santos Futebol Clube no sábado (7).

Para quem não lembra, o jogador já havia sido afastado das atividades desde a última quinta-feira (5), quando começou a apresentar sintomas.

Claro que os internautas não perdoaram! “Sem máscara perto da criança?”, disparou uma seguidora. “Se ele está com Covid, devia ficar isolado, né?”, criticou outra. Teve até quem ficou confuso: “Ué, ele não tá com Covid? E agora tá abraçando a filha?”

‌



Em nota, o Santos confirmou que o craque está em repouso em casa e em tratamento sintomático, sob orientação médica. Só esqueceram de avisar para ele que “em casa” não quer dizer “abraçado com a filha para foto nas redes”, né?

É muita emoção (e confusão) na vida do camisa 10...

