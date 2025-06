Douglas Mendes, violonista que tocou ao lado de Gusttavo Lima, morre aos 36 anos Músico enfrentava um câncer descoberto no ano passado, que foi agravado por complicações renais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 09/06/2025 - 10h21 (Atualizado em 09/06/2025 - 10h35 ) twitter

Violinista Douglas Mendes morreu aos 36 anos Reprodução/Instagram/@douglasmendesviolinista

O mundo da música está de luto com a morte do violinista Douglas Mendes, de 36 anos, no último sábado (7), em Encruzilhada do Sul (RS). Conhecido nos bastidores como o violinista mais rápido do Brasil, Douglas enfrentava um câncer descoberto em 2024, agravado recentemente por complicações renais.

Douglas ganhou destaque ao participar de grandes projetos da música sertaneja e regional. Um dos momentos mais marcantes de sua carreira foi a participação no álbum O Embaixador The Legacy, de Gusttavo Lima, lançado em 2021. Na gravação, ele aparece tocando a faixa De Menina para Mulher.

Além disso, o músico colaborou com nomes como Lauana Prado, Rainha Musical, Pérola Negra, Sétimo Sentido e a tradicional Banda Corpo e Alma, que prestou homenagem ao artista: “Nos despedimos com o coração apertado”.

Em reconhecimento à sua trajetória, a Prefeitura de Encruzilhada do Sul decretou luto oficial de três dias, exaltando Douglas como “um símbolo de talento, inspiração e amor pela música”.

Segundo comunicado publicado nas redes sociais, Douglas deu entrada no hospital para uma transfusão de sangue devido à anemia. Poucas horas depois, a notícia de sua morte tomou conta da internet, causando comoção entre fãs, amigos e colegas de profissão.

