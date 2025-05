Nesta quarta-feira (7), Lauana Prado lançou a música 'Em Todo Lugar' em parceria com Nando Reis e encantou o público. "Ela sonhava com esse encontro e fez um convite tímido ao cantor", comentou Keila Jimenez. Veja!



