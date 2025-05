Ex-estrela da Disney acusa o pai de seu filho de estrangulamento e agressões, e pede medida protetiva Skai Jackson afirma que Deondre Burgin a forçou a beber água sanitária durante a gravidez e até a ameaçou com uma faca Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/05/2025 - 10h26 (Atualizado em 20/05/2025 - 10h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Skai Jackson solicitou uma medida protetiva contra o pai de seu filho, Deondre Burgin Reprodução/Instagram/@skaijackson

A atriz Skai Jackson, de 23 anos, conhecida por seu papel na série Jessie, da Disney, entrou com um pedido de ordem de restrição contra o pai de seu filho, Deondre Burgin. A denúncia foi feita ao Tribunal Superior do Condado de Los Angeles e inclui relatos de violência física recorrente, ameaças graves e agressões enquanto ela ainda estava grávida.

Segundo documentos obtidos pelo site TMZ, a atriz afirma ter sido agredida por Burgin no último Dia das Mães, enquanto segurava o filho do casal, Kasai, de apenas 4 meses. Ela também denuncia que, durante a gravidez, foi forçada por ele a beber água sanitária.

Nos relatos apresentados à Justiça, Skai afirma que Burgin a agarrou pelos cabelos, bateu sua cabeça contra a janela de um carro e a socou no rosto.

No entanto, essa não é a primeira vez que a atriz sofre agressões por parte do ex-companheiro. Skai afirma que, ao longo de um período de seis meses em 2024, foi vítima de estrangulamentos, arranhões, empurrões e até de uma ameaça com faca — ocasião em que Burgin teria dito que a esfaquearia caso gritasse por socorro. Ela também relata que ele danificou seus pertences pessoais, incluindo um celular e uma televisão.

‌



A ex-estrela da Disney declarou ainda que Burgin possui três armas de fogo, incluindo um rifle. Como parte da medida protetiva, ela solicita que ele mantenha uma distância mínima de 90 metros dela, do filho e até de seu cachorro, além de ser obrigado a participar de um programa de reabilitação para agressores de violência doméstica. Skai afirma possuir vídeos que comprovam as agressões.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.