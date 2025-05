Monica Iozzi abandona voo após pane elétrica e gritos no avião: ‘Deu ruim’ Atriz estava a caminho do Rio de Janeiro e registrou a reação dos passageiros dentro da aeronave Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 16/05/2025 - 12h54 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h05 ) twitter

Monica Iozzi passou por momentos de tensão em voo Reprodução/Instagram/@monica.iozzi

A atriz Monica Iozzi, de 43 anos, compartilhou nas redes sociais que passou por momentos de tensão durante um voo, na última quinta-feira (15), com destino ao Rio de Janeiro, onde gravaria um programa de TV.

Nos stories do Instagram, a artista mostrou os perrengues enfrentados e explicou que a aeronave precisou retornar ao estacionamento.

“Gente, depois de um atraso de três horas, deu ruim no voo. Voltando ao hangar”, contou Monica. Nas imagens, era possível ver o avião se locomovendo pela pista de pouso.

Pouco depois, ela registrou a reação de alguns passageiros bastante incomodados com a situação — incluindo uma mulher que gritava dentro da aeronave, visivelmente nervosa.

‌



Ao fundo, o piloto tentava acalmar os ocupantes: “Por gentileza, mantenham a calma. Nós vamos retornar. Quem quiser prosseguir no nosso voo, vai prosseguir, e quem quiser descer, vai descer. Neste momento, tem que manter a calma. Estamos com procedimento aqui no aeroporto, bastante atenção e comunicação com as pessoas no solo.”

Diante do cenário de instabilidade, Monica e a maioria dos passageiros optaram por não continuar a viagem, que seguiu com apenas dez pessoas a bordo.

‌



Segundo a atriz, a aeronave apresentou falhas técnicas.“Deu uma pane elétrica e, em parte, no sistema hidráulico. Tenho muita admiração por quem ficou lá. Mesmo quem ficou, o voo vai atrasar pelo menos uma hora. Agora é ver outra companhia,” explicou.

