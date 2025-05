Mariely Santos é criticada após viajar para Europa: ‘Medo de avião é só para ir no aniversário da sobrinha’ Influenciadora havia faltado à festa de 1 ano da filha de Mirella Santos por medo de voar Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 16/05/2025 - 11h38 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h45 ) twitter

Mariely Santos causou polêmica ao viajar para a Europa Reprodução/Instagram/@mariely

Eita que a internet não perdoa! A influenciadora Mariely Santos virou assunto nas redes sociais após postar cliques de uma viagem com o noivo, André Santis, pela Europa. O motivo? A galera achou curioso o fato de ela ter encarado um voo internacional depois de ter dito que tinha medo de avião… 👀

Pra quem não lembra, em fevereiro, os dois não compareceram à festa de 1 aninho de Luna, sobrinha da influencer, justamente por causa desse suposto medo de voar. Na época, ela teria dito que o medo piorou devido às notícias de acidentes aéreos e também por conta de um trauma envolvendo a irmã, Mirella Santos.

Mas agora, com a influenciadora “turistando” pela Europa, os seguidores não deixaram passar batido. “O medo de avião dela só é pra Recife 😂”, disparou um internauta. “Para ir no aniversário da sobrinha não poderia ir porque tem medo de avião, mas para ir para fora do Brasil não né 😮”, comentou outro. “O medo de avião é só pra ir no aniversário da sobrinha, se for pra viajar pra fora o medo some 😂”, alfinetou uma terceira pessoa.

Mas nem tudo foi hate! Alguns seguidores saíram em defesa de Mariely, dizendo que o medo de avião foi algo pontual e que ela já superou. “Gente!!! Era na época que tava tendo muitos acidentes que ela comentou que tava com medo”, lembrou uma fã. “A vida tá tão perfeita que o passatempo agora é gerenciar a dos famosos, né? Só esqueceram de resolver a própria primeiro”, afirmou outra seguidora.

