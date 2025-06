Homem que afirma ter sido motorista de Gal Costa e pede R$ 300 mil na Justiça é desmascarado No período em que dizia estar à disposição da cantora, ele realizou mais de 12 mil corridas como motorista de aplicativo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 10/06/2025 - 14h20 (Atualizado em 10/06/2025 - 14h22 ) twitter

Homem que dizia ser motorista de Gal Costa foi desmascarado Reprodução/Instagram/@galcosta

Golpe desmascarado! Um homem entrou na Justiça dizendo que trabalhou como funcionário doméstico e motorista da Gal Costa por mais de três anos, em jornadas puxadas — das 6h às 22h, com só 30 minutinhos de descanso. Só que agora... a verdade veio à tona! 😱

A viúva da cantora, Wilma Petrillo, já tinha avisado: esse homem nunca trabalhou na casa delas! Ele só levava e buscava a própria esposa, que sim, era funcionária da Gal.

Mas o golpe não colou! A Justiça descobriu que, justamente no período em que ele dizia estar à disposição da cantora, ele fez mais de 12 mil corridas como motorista de aplicativo!

Para tentar sustentar a história, ele ainda apareceu com duas testemunhas que afirmaram ter visto ele fazendo limpeza e jardinagem na casa da artista... Só que os depoimentos foram contraditórios…

‌



Resultado: foi condenado por agir de má-fé e vai ter que pagar R$ 9 mil, equivalente a 3% do valor da causa, que passa dos R$ 309 mil. E olha... ele ainda pode recorrer, viu? 🤯

As informações são da coluna do Daniel Nascimento.

