Virginia deixa apartamento do ex-sogro, procura cobertura em SP e vira alvo de vizinhos incomodados

Virginia Fonseca está de mudança para São Paulo Reprodução/Instagram/@virginia

🚨 Virginia Fonseca de mudança! Após se separar de Zé Felipe, filho do Leonardo, a influenciadora está deixando Goiânia e já está procurando uma cobertura em São Paulo, com pelo menos cinco quartos, para alugar e abrigar ela, os filhos, babás e toda a equipe — ou seja, a trupe completa!

Dizem que ela até tentou comprar uma mansão, mas acabou desistindo... Está no meio de um divórcio, sendo investigada... não parece ser o melhor momento para fechar negócio, né? Ainda mais com os preços paulistas, que não são nada parecidos com os de Goiás! 💸

Enquanto não encontra o novo lar, Virginia está hospedada no apartamento da sócia, Samara Pink, que vive em Goiânia. Esse “empréstimo” já tá rolando há uns quatro meses, viu?

Antes disso, ela costumava ficar no apartamento que Leonardo tem em São Paulo. Mas aí veio o climão… Segundo o jornal Extra, o cantor começou a se incomodar porque a ex-nora está sempre acompanhada de muita gente. 😬

‌



Para completar o babado, apareceu um vídeo na internet de uma vizinha do condomínio da sócia reclamando que está incomodada com Virginia. E não para por aí! Outra moradora está no pé da síndica, inconformada com o fato de uma pessoa investigada estar morando lá…

O fuzuê tá formado, minha gente! E a pergunta que não quer calar: para onde Virginia vai agora? 👀

