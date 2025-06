Bia Miranda revela que autorizou Gato Preto a ver a filha mesmo com medida protetiva Influenciadora disse que cedeu à pressão do ex para permitir visita à Maysha, de dois meses Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/06/2025 - 10h53 (Atualizado em 25/06/2025 - 10h53 ) twitter

Bia Miranda autorizou Gato Preto a visitar Maysha Reprodução/Instagram

Mesmo após conseguir na Justiça uma medida protetiva contra Samuel Sant’Anna, mais conhecido como Gato Preto, Bia Miranda revelou que liberou a visita do ex à filha do casal, a pequena Maysha, de apenas dois meses. 😱

Tudo veio à tona depois que Gato Preto se queixou nas redes sociais por não ter conseguido ver a bebê no mesversário dela. “Família, hoje é o mesversário da Maysha, e eu não vou conseguir ver minha filha hoje por causa de uma medida protetiva. Os advogados falaram para não chegar perto, para evitar. Então, vambora”, disse ele, em um vídeo postado no Instagram.

Mas Bia não deixou a narrativa correr solta e foi logo se explicando nos stories.

“Manas, Samuel ficou me enchendo o saco querendo ver a Maysha, querendo que levasse a Maysha lá no Bar do Adão para ele ver ela, eu falei que não teria como porque ela não tomou ainda as vacinas, ela não tá indo nem na Pracinha, começou. ”Ele ficou me enchendo o saco falando que eu tava escondendo a minha filha aqui dentro de casa, que eu não tava deixando ele ver, que era pra eu liberar ele aqui no condomínio, senão ele fazia isso, senão ele fazia aquilo, e liberei.”

‌



Afirmando ter cedido à pressão do ex, ela completou: “E agora ele tá entrando aqui em casa para ver a Maysha. Então eu só tô avisando vocês mesmo pra não sair notícia fake, nem nada dessas loucuras aí”.

Enquanto Gato Preto lamentava nas redes, Bia organizava uma festinha toda fofa com tema da Sininho para celebrar os dois meses da bebê. Quem também marcou presença foi o irmão mais velho, Kaleb, que atualmente está sob os cuidados do pai, DJ Buarque, ex de Bia e detentor da guarda do menino.

‌



🚨 Vale lembrar que a medida protetiva contra Gato Preto foi concedida após relatos de agressão e ameaças por parte dele. Bia chegou, inclusive, a publicar fotos das marcas, dizendo ter sido enforcada e socada no rosto.

