Famosos lamentam a morte da brasileira Juliana Marins em vulcão na Indonésia Jovem de 26 anos estava desaparecida desde o último sábado (21), após cair durante uma trilha Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/06/2025 - 12h08 (Atualizado em 24/06/2025 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morte de Juliana Marins foi confirmada pela família Reprodução/Instagram/@ajulianamarins

A morte de Juliana Marins, brasileira de 26 anos, foi confirmada nesta terça-feira (24), comovendo as redes sociais. Ela estava desaparecida desde o último sábado (21), após sofrer uma queda durante uma trilha em um vulcão na Indonésia.

A família de Juliana, que vinha mobilizando uma corrente nas redes sociais por apoio ao resgate, informou através do perfil oficial @resgatejulianamarins que o corpo da jovem foi localizado, mas infelizmente ela não resistiu.

A tragédia comoveu muitos artistas e influenciadores, que fizeram questão de deixar mensagens de carinho e indignação nos comentários da publicação.

O humorista Yuri Marçal, que já havia trabalhado com Juliana, fez uma publicação nas redes sociais em homenagem à brasileira.

‌



“Uma honra ter trabalhado com você por esses anos, e poder conhecer pessoa incrível, generosa, bem-humorada e feliz! [...] Que sua luz siga viva na memória de todos que tiveram a sorte de te conhecer. Descanse em paz, Juliana 🖤”.

A atriz e humorista Tatá Werneck se manifestou emocionada: “Sinto mto. Sinto mto mesmo. Aos prantos aqui.”

‌



O ator Cauã Reymond foi outro famoso a lamentar o ocorrido. “Sinto muito. Que notícia triste pra todo o Brasil 😢 Meu abraço pra família e amigos.”

A atriz Jennifer Nascimento também se pronunciou: “Meu Deus que tristeza 😢 Que Deus conforte toda a família ❤️”.

‌



A apresentadora Luana Xavier fez um comentário emocionante sobre o momento: “Muito triste! Muito! [...] Que Deus conforte o coração dessa família que foi incansável na tentativa de trazer a Juliana de volta.”

A influenciadora Mica Rocha foi além e criticou o resgate feito pelas autoridades da Indonésia: “Que tristeza. Sinto muito. Negligência total.”

A criadora de conteúdo Pequena Lo também deixou seu recado: “Que tristeza! Sinto muito e que Deus dê força a vocês nesse momento tão difícil ❤️”.

A jornalista e comunicadora Tia Má também homenageou Juliana com carinho: “Muito triste! Juliana uma menina doce e que estava vivendo a vida dela, realizando o seu sonho de desbravar o mundo.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.