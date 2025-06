Lucas Lima se defende após ser acusado de negar beijo a fã: ‘Cheguei no meu limite’ Cantor disse que mulher estava bêbada, o agrediu e passou dos limites durante abordagem Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/06/2025 - 11h47 (Atualizado em 24/06/2025 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lucas Lima se explicou após negar beijo a fã Reprodução/Instagram/@lucas.lima

O músico Lucas Lima, integrante da Família Lima e ex-marido de Sandy, foi parar no centro de uma polêmica após aparecer em um vídeo se recusando a beijar e até abraçar uma fã.

Na gravação, a mulher aparece visivelmente empolgada e já chega com tudo: “Eu não quero foto, eu só quero uma coisa. Vem cá”, diz ela, antes de tentar abraçar o músico.

Mas Lucas, que não parecia muito à vontade, se esquiva e responde: “Um abraço!”, limitando-se, enquanto se afasta.

Rapidamente, o vídeo repercutiu — e os julgamentos também. Internautas começaram a criticar a atitude do músico, acusando-o de ter sido frio ou mal-educado com a fã.

‌



O artista não deixou barato e resolveu colocar os pingos nos “is” nos comentários de uma postagem no Instagram. Sem papas na língua, ele revelou o que realmente aconteceu nos bastidores do vídeo polêmico. 😳

“A mulher estava podre de bêbada. Quando cheguei, ela me deu um puxão. Eu, educadamente, disse: ‘Sem puxar, por favor’. Foi quando ela deu um tapa no meu ombro, ficou falando coisas ofensivas enquanto eu atendia as outras pessoas e, no final, ‘pediu um abraço’, veio pra cima, aí cheguei no meu limite. Mas ok, é bem mais legal apedrejar artista. Valeu!”, disparou o músico.

‌



Pois é, o clima pesou! O que parecia só mais uma tietagem exagerada virou uma situação desconfortável — e Lucas fez questão de deixar claro que não estava lidando com carinho de fã, e sim com excesso e desrespeito. 💥

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.