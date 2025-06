Murilo Huff rebate mãe de Marília Mendonça e expõe gastos de mais de R$ 15 mil com o filho Cantor se defendeu após ser acusado de não pagar pensão e revelou despesas com escola, babá e tratamento de saúde de Léo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/06/2025 - 09h53 (Atualizado em 25/06/2025 - 09h53 ) twitter

Murilo Huff se defendeu da acusação de Dona Ruth de que nunca pagou pensão ao filho Reprodução/Instagram/@murilohuff

O clima ferveu entre Murilo Huff e Dona Ruth Moreira, mãe da eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça. Tudo começou quando Dona Ruth soltou o verbo e acusou o cantor de nunca ter pago pensão para o pequeno Léo, filho dele com a artista. 😱

“Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai”, disparou, em um texto nas redes sociais que pegou os fãs de surpresa. A declaração veio logo após a notícia de que Murilo entrou na Justiça pedindo a guarda unilateral do menino, que hoje tem cinco anos. A guarda, até então, era compartilhada entre ele e a avó materna.

Mas o cantor não deixou barato! Em seus stories do Instagram, ele se defendeu das acusações e revelou que vem bancando mais de R$ 15 mil por mês com despesas básicas da criança. 💸

“São tantas MENTIRAS que fica até difícil responder todas. É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa, mas se eu me calar a mentira vira verdade”, escreveu Murilo, visivelmente chateado.

‌



O cantor mostrou comprovantes detalhados dos gastos mensais com o pequeno Léo. Só de escola, ele paga R$ 2.600; a psicóloga da criança custa R$ 1.200; a babá/enfermeira, R$ 5.000; e o tratamento para diabetes, R$ 4.000. E tem mais! Murilo ainda antecipou um ano inteiro de escola, num valor de R$ 30.844,00! 😳

Murilo ainda disse que tem consciência de que não está fazendo mais do que sua obrigação como pai. No entanto, afirmou que sentiu a necessidade de se posicionar: “Não quero atacar ninguém, mas não posso me calar diante de mentiras”.

‌



Ele também contou que tomou a decisão de pedir a guarda após descobertas que ainda não pode tornar públicas, mas que pretende levar à Justiça.

Xiii...

