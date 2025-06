Gato Preto desabafa sobre medida protetiva após não poder ver filha no mesversário Influenciador lamentou afastamento de Maysha enquanto Bia Miranda organizou comemoração especial Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/06/2025 - 14h08 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gato Preto falou sobre medida que o impede de se aproximar da filha com Bia Miranda Reprodução/Instagram

O influenciador Samuel Sant’Anna, o Gato Preto, voltou a causar nas redes ao revelar que não pôde ver a filha, Maysha, no mesversário da menina.

“Família, hoje é o mesversário da Maysha, e eu não vou conseguir ver minha filha hoje por causa de uma medida protetiva. Os advogados falaram para não chegar perto, para evitar. Então, vambora”, desabafou ele.

Enquanto isso, a bebê completou dois meses com uma festinha toda fofa, com o tema Sininho, organizada pela mãe, Bia Miranda. O irmão mais velho, Kaleb, também esteve presente.

Vale lembrar que Kaleb está sob os cuidados do DJ Buarque, pai do menino e ex de Bia, que detém a guarda do garoto. Já Gato Preto enfrenta uma medida protetiva que Bia conseguiu na Justiça após relatar agressões e ameaças do ex. Ela chegou a publicar fotos das marcas das agressões, dizendo ter sido enforcada e socada no rosto.

‌



Essa história ainda vai render...

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.